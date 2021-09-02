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Эксперт рассказал, когда инфляция в России вернется к докризисному уровню

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Reuters

Доцент ВШЭ и экономического факультета МГУ, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что возвращение к целевому уровню инфляции 4% может произойти в середине следующего года. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что инфляция «в обозримой перспективе» вернется к заданным значениям.

«Консенсус большинства аналитиков сводится к тому, что всплеск инфляции действительно будет придавлен до нынешнего целевого уровня (4%) к середине или к концу следующего года. Основания для этого есть: рубль не слабеет, в отличие от прошлого года, на продовольственных рынках даже тенденция развернулась, нынешний урожай кроме как по зерну хороший — главным образом по овощам, которые у нас в первую очередь влияют на инфляцию. В следующем году бюджетная политика будет более жесткой, а ЦБ продолжит зажимать инфляцию», — сказал Антон Табах.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин держит под личным контролем тему инфляции в стране.

Отвечая на вопрос о росте цен, представитель Кремля заверил, что правительство «принимает энергичные меры, чтобы полностью купировать рост цен, который происходит и в силу мировой динамики». «Цены растут во всем мире, долларовая динамика очень высокая, и европейцы вкинули в экономику триллионы евро, и американцы вкинули триллионы... Россия, будучи участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от мировой инфляции», — заявил Песков.

В июле Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с ранее ожидавшихся 4,7-5,2%, целевой уровень остается на отметке 4%. В краткосрочной перспективе эксперты ждут повышения инфляции выше прогноза ЦБ до 6,8% в годовом выражении, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, пишут РИА Новости. Ключевыми причинами ускорения инфляции в сентябре станут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, считают аналитики.

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