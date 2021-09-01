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Natura Siberica приостановила производство и работу торговых точек

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Производитель косметики Natura Siberica временно закрыл десятки магазинов бренда и прекратил выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании, пишет РБК со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова.

Эти меры будут действовать до «прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж», заявил Буйлов.

В понедельник 30 августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина прекратила действие договора на использование ряда товарных знаков — «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель, компания «Первое решение», более не имеет права выпускать продукцию под брендами.

По мнению Буйлова, Трубникова сделала это с целью «блокировать компанию, создать гигантские убытки от вынужденного простоя производства и продаж и в конечном итоге разрушить бизнес».

Издание отмечает, что вечером 1 сентября по меньшей мере пять магазинов сети Natura Siberica были закрыты.

В Natura Siberica в августе разгорелся корпоративный конфликт из-за смены руководства, которое произошло после смерти основателя компании — Андрея Трубникова.

Сотрудники отказались работать под началом нового президента Сергея Буйлова. Они заявили, что не согласны с его методами управления. Кроме того, им не показали документы о его назначении. При этом 13 августа, по рассказам сотрудников, первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой и ее сыну Дмитрию, а также ведущим сотрудникам заблокировали пропуска, в здании находились посторонние люди. Работники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и вышли на стихийный митинг. Буйлов позднее заявил, что новое руководство ограничило доступ в ночное время ряду топ-менеджеров, которые якобы препятствовали законной деятельности в интересах компании и ее наследников.

Позднее контроль над производством Natura Siberica по решению суда перешел к первой жене ее основателя, Ирине Трубниковой.

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