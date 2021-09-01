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Юрист назвал офшоры, в которые могут уйти «Яндекс», X5 Retail и Veon

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После денонсации соглашения о двойном налогообложении с Нидерландами ряду российских компаний, чьи головные офисы зарегистрированы в данном офшоре, приходится искать способы уйти от двойных выплат. У таких компаний есть три возможных пути: структурные изменения, уход в другие офшоры или возвращение в специальные административные районы в России, пояснил «Газете.Ru» руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев.

«Скорее всего, в ближайшие годы никаких структурных изменений не будет: если компании начнут перерегистрироваться, то зарубежные налоговые органы будут использовать такую перерегистрацию как доказательство необоснованной налоговой выгоды, «дробленки» со стороны таких компаний. Надо переходить в другие иностранные юрисдикции, где есть льготы для холдинговых компаний, или возвращать активы в специальные административные районы в России», — комментирует Андреев.

Из зарубежных юрисдикций возможные варианты офшоров — Ирландия, Венгрия и Шотландия, отмечает он.

Например, компанию Google ловили на экономии десятков миллиардов евро на налогах с использованием «двойной ирландской стратегии с голландским сэндвичем», при которой деньги перегоняются между разными юрлицами компаний в нескольких офшорах.

Денонсация налогового соглашения с Нидерландами означает, что российским компаниям, зарегистрированным в этом офшоре, с 1 января 2022 года придется платить налоги дважды, в обеих странах. Нагрузка на роялти вырастет с 0% до 20%, налоги с процентов по займам вырастут до 20%, а не до 15%, как предполагало соглашение, российским компаниям придется платить 13% налога с дивидендов от голландских «дочек». По отдельным сделкам — финансирование, лицензионные платежи — налоговая нагрузка может вырасти кратно.

В Нидерландах зарегистрированы головные компании многих крупных российских холдингов — это, например, «Яндекс», X5 Retail Group, «Связной», а также материнский холдинг «Вымпелкома» («Билайн») VEON.

Ранее Россия пересмотрела отношения с Мальтой и Люксембургом. Офшоры закрываются по поручению президента России Владимира Путина, который заявил, что нужно обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.

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