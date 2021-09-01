Эксперт объяснил, могла бы Россия выиграть экономически при населении 500 млн человек

При разумной экономической, внешней и внутренней политике можно было бы сделать качественную и экономически весьма сильную страну, имея население 500 млн человек вместо нынешних 146 млн, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович. О том, что население РФ могло бы достигнуть около полумиллиарда человек, если бы не два распада страны в ХХ веке, которые произошли после революции 1917 года и при развале СССР, заявил ранее Владимир Путин во время визита во Владивосток.

По словам эксперта, есть абсолютная корреляция между численностью населения и количеством трудовых ресурсов, а также тем, сколько страна производит.

«Вопрос в том, какая производительность была бы у этого населения в 500 млн человек. Можно иметь и 1,5 млрд и жить с низкой производительностью, или иметь 330 млн человек, как в США, и они выпускали бы товаров и услуг больше или столько же, сколько весь Китай. Также помимо численности имеет значение уровень технологий, знаний и компетенций, уровень вложений в человеческий капитал — в науку, образование, здравоохранение», — прокомментировал Георгий Остапкович в разговоре с «Газетой.Ru».

«Если все это хорошо работает, за счет производительности труда можно обгонять более населенные страны. У нас одна из основных проблем в производительности руда, но проблема не в людях: люди производительные, образованные и изобретательные. У нас высокий износ оборудования, на котором работают, и на нем крайне сложно повышать производительность. Если мы модернизируем страну, то и производительность вырастет», — отметил он.

Как заявил Владимир Путин, «в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность», в 1917 и 1991 году, если бы эти распады не произошли, «у нас была бы другая страна» с населением, по некоторым оценкам, около 500 млн человек.

О том, как проходит визит президента на Дальний Восток, читайте в материале «Газеты.Ru».