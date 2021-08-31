Сумма контрактов на ВЭФ может достигнуть 4–4,5 трлн рублей

Объем заключенных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) контрактов может превысить прошлогодний показатель и достигнуть отметки в 4–4,5 трлн рублей. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики.

Форум традиционно состоится в начале сентября — со 2-го по 4-е — во Владивостоке.

Издание пишет, что ключевая тема мероприятия — перспективы развития Дальнего Востока в современном мире, а также обсуждение вопросов цифровой трансформации, партнерства в эпоху COVID-19 и переход на ESG. Также будет обсуждаться развитие экспортных возможностей России, безуглеродной энергетики, лесопромышленности и туризма в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Как отмечает издание, центральным событием форума будет пленарная сессия, которая пройдет 3 сентября. В ней примет участие президент России Владимир Путин. ВЭФ-2021 посетят представители свыше 60 стран мира.

ВЭФ будет проводиться в шестой раз.

По словам главного экономиста Евразийского банка развития Евгения Винокурова, в нынешнем году сумма контрактов, которые будут заключены на форуме, превысит 4 трлн руб. При этом доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков ожидает, что по итогам предстоящего форума будет подписано свыше 300 соглашений на 3,5–4,5 трлн руб.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за ВЭФ ограничат движение наземного, воздушного и морского транспорта.