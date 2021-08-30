Эксперт объяснил, почему Польша продолжит нападки на «Северный поток — 2»

Польша продолжит нападки на «Северный поток — 2» в любом случае, так как им этот проект крайне невыгоден как экономически, так и политически из-за связей с Украиной, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. Так он прокомментировал заявление польского экс-замминистра обороны Ромуаля Шереметьева, который заявил о якобы планируемом Москвой «Северном потоке — 3». Только транзитом в Европу отправится не газ, а мигранты из Белоруссии, заявил он в интервью изданию Do Rzeczy.

«Польша будет нападать на «Северный поток — 2» в любом случае, потому что он открывает возможность сокращения транзита по «Ямал-Европа», что снизит их доходы от газа», — считает Жаворонков.

Как сообщалось, в августе польские пограничники предотвратили более 3 тыс. попыток мигрантов прорваться через границу с территории Белоруссии. При этом было задержано 950 иностранцев. К 27 августа в центрах содержания мигрантов в Польше находилось около 1100 человек.

Для блокировки прохода нелегалов Польша увеличила военный контингент на границе с Белоруссией до 2 тыс. человек. Кроме того, началось возведение заградительной полосы из колючей проволоки. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак также сообщал о планах построить на границе с Белоруссией 2,5-метровый забор, чтобы избежать развития миграционного кризиса, писала «Газета.Ru».

«Можно говорить, что сейчас проблема незначительная, что в Польше мигрантов не ждут большие пособия, ради чего они едут в Германию, но лиха беда начало. Если они позволят забрасывать к себе эту публику маленькими порциями и не вышвыривать их обратно, «транзит» мигрантов наладится и они будут прибывать уже большими порциями», — заявил Сергей Жаворонков.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов «спланирован и систематически организован Александра Лукашенко», говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа.