Экономист пояснил, зачем Минфин снова открывает кубышку ФНБ

Открыть кубышку Фонда национального благосостояния (ФНБ) и запланировать из него траты в размере свыше 1,5 трлн рублей в ближайшие 4 года Минфин заставила стагфляция в экономике, с которой невозможно на данном этапе бороться просто «раздачей денег» на развитие бизнеса или крупные социальные проекты, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Дементьев.

«Просто тратить деньги нельзя, потому что усугубится проблема инфляции. Траты на инфраструктурные проекты помогают повысить совокупное предложение, это снижает инфляцию и стимулирует экономический рост. Откроют ФНБ именно сейчас потому, что без подстегивания инфляции решить проблему низкого экономического роста традиционными способами невозможно», — говорит Дементьев.

Кроме того, стимулирование экономики из средств ФНБ не повлечет за собой урезание бюджетных расходов на другие проекты или повышения налогов на бизнес и граждан, так как «подушка» копилась долго и свой эффект на бюджетные сборы оказала ранее, подчеркивает экономист.

«То есть если придумать, откуда тратить деньги без негативных последствий с точки зрения искажающих аспектов налогообложения и подрыва основ экономического роста, это выбор правильный, надо тратить ФНБ», — считает Дементьев.

Как заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24», правительство решило направить более 1,5 трлн рублей на поддержку экономики и инфраструктуры из ФНБ в течение 4 лет.

«Договорились, что за 4 года, включая этот год, у нас более 1,5 триллионов рублей будет направлено из средств ФНБ на поддержку экономики, потому что крупные проекты, инфраструктурные проекты создают основу для экономического развития», — сказал Силуанов.

В первую очередь, деньги будут направлены на развитие инфраструктуры — автомобильных и железных дорог, подчеркнул он, отметив при этом, что есть ряд других проектов по поддержке и стимулированию развития отраслей.

По состоянию на 1 августа объем средств ФНБ составил 13,75 трлн рублей.