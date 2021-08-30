В Google Play найдены новые фейковые приложения с соцвыплатами

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play несколько новых мошеннических приложений, эксплуатирующих тему социальных выплат. Сумма обещанной компенсации от имени вымышленных фондов составляет от 12 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если человек скачивает и открывает любое из мошеннических приложений, он автоматически попадает на страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные (ФИО и дату рождения) и оплатить взнос якобы за оформление перевода или юридические услуги. Никаких выплат жертвы мошенников не получают, а злоумышленники тем временем зарабатывают на перепродаже персональных данных и выманенных комиссиях — в среднем они просят перечислить им около 300 рублей.

На конец августа, по подсчетам «Лаборатории Касперского», число установок таких приложений превысило 20 тысяч, а потенциальная сумма «заработка» злоумышленников могла составить 6 млн рублей. «Лаборатория Касперского» уведомила Google об этой угрозе. На данный момент они уже удалены из магазина.

«За две недели августа наши решения зафиксировали больше 10 тысяч атак, связанных со скамерскими приложениями на тему социальных выплат. Мы призываем пользователей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой. Интересно, что у таких приложений могут встречаться положительные отзывы, вероятнее всего фейковые. А вот оценки у них, как правило, очень низкие: пользователи сталкиваются с обманом и понижают рейтинг», — отмечает исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Игорь Головин.

Как ранее рассказывал «Газете.Ru» главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев, компания каждый год фиксирует несколько очень крупных эпидемий, связанных с распространением троянских или скамерских программ именно через Google Play. Он объясняет это тем, что плата за публикацию приложения в магазине невелика — в пределах 25 долларов, а к тому моменту, когда в нем найдут какой-то вредоносный код и компания Google его удалит, проходит иногда несколько недель.