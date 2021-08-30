Аналитики оценили расходы на соцвыплаты для россиян

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) оценили размер социальных антикризисных мер в 450-500 млрд рублей, говорится в аналитическом комментарии агентства.

При этом, более 90% этих затрат придется на единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей, уточнили в АКРА.

«Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450–500 млрд рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам. Данная оценка совпадает с последними оценками Минфина России и других государственных ведомств», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, федеральный бюджет станет менее сбалансированным, но останется профицитным в 2021 году, несмотря на новые выплаты.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о новых мерах социальной поддержки россиян. Так, по 10 тыс. рублей получат пенсионеры, включая работающих и военных. Кроме того, по 15 тыс. рублей выплатят военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.