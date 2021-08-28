Первый вице-премьер призвал увеличить вывоз угля с востока России

Первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал увеличить вывоз угля с Восточной Сибири и Дальнего Востока России за счет увеличения вместимости вагонов, сообщает ТАСС.

«Мы достаточно долго обсуждали те меры, которые нужно реализовать для того, чтобы увеличить вывоз. Меры связаны прежде всего с развитием технологии перевозок. Повышением веса поезда, ускорения поездов и так далее», — заявил Белоусов в ходе рабочей поездки в Кузбасс.

Чиновник отметил, что зависимость мировой экономики от угля остается все еще на высоком уровне, поэтому у угледобывающих регионов России остается высокий потенциал для развития.

«Кузбасс остается угольной столицей России, хотя налицо диверсификация экономики региона. Чтобы угольная отрасль процветала, нужно предпринимать достаточно много усилий — модернизировать, снижать издержки», — считает Белоусов.

Ранее «Эльгауголь» оценила стоимость железной дороги до Охотского моря.