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Сбер перешел на электронные закладные по всей территориальной сети

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Все отделения территориальной сети СберБанк переведены на выпуск электронных закладных. Как сообщили в пресс-службе банка, благодаря этому удалось упростить сопровождение кредитов, в том числе снятие обременения и секьюритизацию, тем самым способствуя развитию рынка ипотеки.

«Благодаря переходу на электронные закладные мы смогли существенно сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью — от выдачи кредита и регистрации сделки до снятия обременения с недвижимости. Теперь сроки электронной регистрации сделки по всей стране в среднем составляют не более 3 рабочих дней. Мы считаем, что это большой шаг для рынка ипотечного кредитования. Скажу, что на практике мы видим интерес к сделкам с электронной регистрацией. Скидка по ним составляет минус 0,3 процентных пункта к ставке по каждой программе», — отметил в сообщении Кирилл Царев, заместитель председателя правления СберБанка.

Электронные закладные с 1 июля 2018 года могут использоваться наравне с документарными. Закладная в цифровом виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Для подписания договора участники используют цифровую подпись. После этого банк направляет документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная возвращается в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который затем может свободно распоряжаться недвижимостью.

«В этом году ДОМ.РФ совместно с Росреестром усовершенствовал сервис по оформлению электронных закладных. Была реализована возможность регистрировать изменения в электронные закладные, а также обеспечена дополнительная защита от ошибок при заполнении закладной. Нам было важно обеспечить большой объем выпускаемых закладных на рынке, поэтому мы со Сбером начали совместную работу в этом направлении, в ходе которой оценивались качественные и количественные показатели эффективности. Оказывали методологическую поддержку, разбирали нестандартные кейсы, которые возникали в процессе пилота», — подчеркнул Николай Козак, управляющий директор ДОМ.РФ.

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