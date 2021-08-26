Неаттестованных гидов и экскурсоводов будут наказывать штрафами

В России будут наказывать штрафами за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков. Кабмин уже поддержал соответствующий законопроект депутатов Госдумы Бориса Пайкина и Сергея Кривоносова, пишут «Известия».

Авторы инициативы предлагают добавить в ст. 14.51 «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности» Кодекса об административных правонарушениях новые части 11–13. По их мнению, необходимо ввести ответственность за оказание услуг экскурсовода или гида-переводчика лицом, которое не прошло аттестацию, а также за привлечение такого лица к оказанию соответствующих услуг. Наказание также установят и за то, что экскурсовод не прошел проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности.

По данным нормам физлицам будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлицам — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом предусмотрено отдельное наказание. Его будут получать в случае, если аттестат или карточку инструктора-проводника выдает юрлицо, которое не включено в реестр организаций с правом осуществлять соответствующую аттестацию. За это должностным лицам будут выписывать штраф до 30 тыс., а юрлицам — до 300 тыс. рублей.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в отзыве кабмина, который он дал на проект закона.

В кабмине также предложили исправить документ, опираясь на уже принятый Госдумой и подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об ответственности турагентов. Кроме того, авторы должны уточнить понятие «привлечение», используемое в тексте. В правительстве пояснили, что это позволит сохранить единый подход правоприменительной практики.