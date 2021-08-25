Эксперт рассказал, каким будет спрос на программу льготной семейной ипотеки

Программа льготной семейной ипотеки, которую продлили до 2023 года, будет по-прежнему пользоваться спросом, заявил «Газете.Ru» вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. При этом он подчеркнул, что возможным негативным фактором для нее может послужить падение доходов населения.

«Определенная «перегретость» на рынке есть. Причин тут много, причем не только условия финансирования, но и повышение стоимости строительства, это объективный фактор», — отметил эксперт.

«Я думаю, что программа льготной семейной ипотеки будет востребована, потому что, во-первых, она помогает людям, отнесенным к категории молодых семей, а во-вторых, важно то, что произошла заметная корректировка программы. Ее действие распространили на ситуацию, когда рождается первый ребенок. Это, конечно, привлечет к участию в программе», — сказал Самойлов.

Однако он подчеркнул, что любая ипотека — это все равно заемные средства, которые надо отдавать. И здесь все упирается в вопрос повышения благосостояния населения: заемщик должен быть уверен в завтрашнем дне.

«Чтобы гасить кредиты, нужно иметь соответствующие доходы, а реальные располагаемые доходы домохозяйств в течение всех последних лет у нас не только не росли, но и падали», — подчеркнул вице-президент Российской гильдии риэлторов.

Что же касается банков, то, по мнению эксперта, они вполне охотно поддержат программу, если со стороны государства им будут предоставлены гарантии и поддержка. По опыту прошлых программ можно сказать, что существенных претензий с их стороны не было, отметил Самойлов.

Программа льготной семейной ипотеки продлена до 31 декабря 2023 года, теперь она распространяется на все семьи с детьми, даже если в ней только один ребенок. Ставка составит до 6% годовых. Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Изначально программу запустили как антикризисная меру во время пандемии в апреле 2020 года, и она должна была завершиться в ноябре. Но потом программу продлили.