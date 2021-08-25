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Эксперты рассказали, чьи автографы россияне хотят купить в интернете

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россияне в этом году стали больше интересоваться покупкой автографов знаменитостей. Об этом говорится в исследовании «Авито», поступившем в «Газету.Ru». По сравнению с прошлым годом количество таких объявлений по всей стране выросло на 9%, а спрос — на 10%.

Самой большой популярностью пользуются автографы знаменитостей:

1. Владимир Путин.
2. Лионель Месси.
3. Виктор Цой.
4. Моргенштерн.
5. Илон Маск.

Автограф Владимира Путина, например, в Нижнем Новгороде предлагают за 99 тыс. руб. В Москве есть объявления о покупке сертификата FIFA с подписью Месси за 708 тыс. руб. В Краснодаре открытку с автографом Виктора Цоя предлагают приобрести за 35 тыс. руб. Подпись Моргенштерна на пятитысячной купюре в одном из объявлений в Москве сейчас выставлена за 15 тыс. руб., а автограф Илона Маска в Красноярске — за 10 тыс. руб. Проверялась ли подлинность этих товаров, в сообщении не уточняется.

Средняя стоимость автографов при этом не изменилась с прошлого года, сейчас она составляет 2000 руб. В Москве этот ценник выше — 3000 руб.

«Стоимость подписей варьируется буквально от 30 рублей до сотен миллионов, однако средняя цена по стране составляет 2000 рублей», — отметил руководитель категории Lifestyle на «Авито Алексей Козловский.

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