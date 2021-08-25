В Минэкономразвития объяснили, как планируют обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов

Минэкономразвития России подготовило проект низкоуглеродной стратегии до 2050 года, предполагающую обеспечение снижения вредных выбросов. Об этом сообщает РБК.

Согласно ему, объем чистых выбросов парниковых газов должен снизиться до 1,19 млрд тонн. Если это удастся сделать, показатели выбросов окажутся ниже, чем у Евросоюза. Достичь такого результата планируется за счет уменьшения выбросов при производстве электроэнергии, при утечках и испарении нефти, газа и угля, а также при сжигании топлива населением и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал о негативном влиянии глобального потепления на ситуацию вокруг арктических городов и раскрыл российские планы по опережению Европы в плане сокращения эмиссии парниковых газов. По оценкам Минвостокразвития, ущерб от потепления в российской Арктике к 2050 году может достигнуть 9 трлн рублей.

Путин отметил, что Россия намерена снизить объемы вредных выбросов промышленности за счет повышения энергоэффективности, развития атомной сферы, гидроэнергетики и инвестиций в возобновляемые источники энергии.