Песков: о дополнительных выплатах всем категориям россиян речи не идет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что о выплатах другим категориям граждан, помимо пенсионеров и военных, речи сейчас не идет.

При этом он напомнил, что уже были реализованы выплаты семьям с детьми.

«Нет, именно в воскресенье речь шла о пенсионерах и о военных, о других категориях речи не идет. Давайте не забывать о тех выплатах, которые прошли для большой категории граждан с детьми», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. 22 августа на встрече с представителями «Единой России» Путин предложил организовать дополнительную разовую выплату всем пенсионерам в размере 10 тыс. руб. в этом году. Также он предложил осуществить единовременную выплату всем военнослужащим — в среднем по 15 тыс. руб.