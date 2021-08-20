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Путин объявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия готова осуществлять транзит газа через территорию Украины после 2024 года, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. Даже после того, как она покинет свой пост федерального канцлера», — заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» не является политическим проектом. По словам главы государства, новый трубопровод на 2 тыс. км короче украинского транзита и представляет собой современную, экологически чистую систему, которая в разы сокращает выбросы углеводорода в атмосферу и намного дешевле транзита через Украину.

При этом Путин заверил, что Россия готова сохранить украинский транзит после запуска нового газопровода и завершения действия текущего контракта.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же о6ни у нас готовы закупать <...> Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — отметил президент.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Кроме того, Берлин взял на себя обязательства способствовать продлению на десять лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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