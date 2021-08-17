ПАО «ТОАЗ» объявило итоги работы в первом полугодии

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), являющееся одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в России и одним из градообразующих предприятий Тольятти, объявило производственные и финансовые итоги работы в первом полугодии 2021 года.

Производство аммиака (1,503 млн тонн) оказалось на 0,8 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года (1,515 млн тонн). Выпуск карбамида составил 0,498 млн тонн, что на 1% выше показателей прошлого года (0,493 млн тонн).

Продажи аммиака составили 1,248 млн тонн. Это на 0,3% выше, чем в прошлом году (1,244 млн тонн). Продажи карбамида составили 0,476 млн тонн, что на 5% ниже показателя первого полугодия 2020 года (0,503 млн тонн).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности выручка ПАО «ТОАЗ» составила 45,5 млрд руб., что на 70% выше показателей первого полугодия 2020 г. (26,8 млрд руб.). Основной причиной роста выручки назвали существенный рост мировых цен на аммиак и карбамид.

Себестоимость выросла на 1,5 млрд руб. Чиста прибыль ПАО «ТОАЗ» составила 15,6 млрд руб. Это на 14,9 млрд руб. выше показателей первого полугодия 2020 г.

За первое полугодие 2021 года «ТОАЗ» перечислило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 5,87 млрд руб. налогов и страховых взносов. Это на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года (4,6 млрд руб). 79% средств за 1 полугодие 2021 года «ТОАЗ» направило в региональный и местный бюджеты.

«Восстановление рынков и растущий спрос на продукцию «Тольяттиазота» после пандемии коронавируса сыграли нам на руку. Но, конечно, ТОАЗ не показал бы такие действительно выдающиеся результаты, если бы все предыдущие годы не вкладывал значительные средства в обновление производственных мощностей, в повышение производительности, стабильности и безопасности оборудования. Отмечу и меры, принятые в прошлом году для сохранения работоспособности предприятия в условиях распространения новой инфекции, а также то, с какой ответственностью работники ТОАЗа подошли к их соблюдению. Все эти слагаемые обеспечили успех Тольяттиазота в первом полугодии», — сказал временно исполняющий обязанности генерального директора АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Шишов.