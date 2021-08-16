Эксперт назвал главную опасность досрочного погашения кредитов

Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян заявил, что не стоит гасить кредит досрочно, если нет финансовой подушки безопасности. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Григоряна, это опасно, так как в случае потери дохода или иных непредвиденных ситуаций придется брать новый кредит, возможно, под более высокий процент. При этом он подчеркнул, что у досрочного погашения задолженностей больше плюсов, чем минусов. Например, можно сэкономить на переплате по процентам.

«Что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы — спорный вопрос. В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли. В этом случае переплату вы все равно сможете уменьшить, но еще и немного заработаете, хотя разница будет незначительная», — отмечает Григорян.

Ранее сообщалось, что доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян уменьшилась на 0,2 процентного пункта — до 4,6%, в последний раз такой низкий уровень фиксировался в феврале 2020 года.