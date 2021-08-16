В России хотят облегчить перевод транспорта на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предлагает облегчить процедуру регистрации машин, которые переведены на газобаллонное оборудование (ГБО). Письмо с таким предложением уже направлено в правительство России, пишут «Известия».

В обращении указывается, что нынешний год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. Так, по сравнению с 2019 годом количество переоборудований сократилось в десять раз, а вместо «десятков тысяч» машин на газ переводятся только сотни.

«Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов «замораживаются» смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций. Сотни предприятий отрасли сообщают о предстоящем уходе с рынка», — говорится в обращении бизнеса в кабмин.

Авторы инициативы считают, что одной из главных причин происходящего являются бюрократические трудности.

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