В Госдуме предложили возвращать средства за обучение в вузе многодетным родителям

Депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо, в котором предложил возвращать многодетным родителям средства, которые те ранее потратили на обучение в вузе, передает RT.

Парламентарий отметил в своем обращении, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

«Прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — сказано в тексте послания.

Законодатель считает, что реализация такой инициативы может стать значительным стимулом для молодых семей, планирующих заводить детей.