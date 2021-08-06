Стало известно, кто заработал больше всего на производстве «Спутника V»

Российская фармацевтическая компания «Фармстандарт», принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «Коммерсант».

На производство «Спутника V» в России было объявлено 11 контрактов общей суммой 95,2 млрд рублей — согласно этим контрактам, будут произведены 90,2 млн доз. Из суммы почти в сто млрд рублей уже реализованы договоры на сумму 57 млрд рублей.

Из этой суммы 82% оказались распределены между компаниями, входящими в фармацевтический холдинг «Фармстандарт». Компании «Лекко» и «Генериум», которые по данным «Коммерсанта» также связаны с Харитониным, выпустили в оборот дозы вакцины на 6,1 млрд и 6,5 млрд рублей.

Сам центр им. Гамалеи выпустил всего около 2,2% вакцины «Спутник V», на сумму около 1,3 млрд рублей.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, у «Фармстандарта» в ближайшее время не будет конкурентов. Позже, после завершения отработки технологии производства, «Р-Фарм» Алексея Репика могла бы стать таким конкурентом, считает Беспалов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» есть во всех регионах России.