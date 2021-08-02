В рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Первое место среди российских миллиардеров принадлежит владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, он находится на 42 строчке общего рейтинга с доходом $33,4 млрд (рост его состояния с начала года составил $3,36 млрд).

В топ-3 самых богатых россиян вошли глава «Новатэка» Леонид Михельсон с общим доходом $30,6 млрд (+$5,82 млрд), владелец НЛМК Владимир Лисин, он увеличил капитал на $5,48 млрд — до $29,3 млрд.

Также в рейтинге числятся основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($29,2 млрд), главный исполнительный директор «ЛУКойла» Вагит Алекперов ($21.3 млрд), член совета директоров «Сибура» и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко ($21,2 млрд), крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов ($21,1 млрд), Роман Абрамович с основным активом в «Евразе» ($18,7 млрд), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельбер ($17,9) и бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($17,2 млрд).