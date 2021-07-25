news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сотрудник Greenpeace России извинился за слова о якутах 13:09
Валуев: рад за первое золото Игр, но оценивать Россию рано 13:02
В МИД заявили об искусственном нагнетании обстановки в Черном море 13:01
Валуев ответил депутату Лебедеву, не увидевшему ничего приятного в золоте... 12:54
Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе 12:49
Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта 12:48
В медальном зачете Олимпиады снова сменился лидер, Россия — пятая 12:45
Рапиристка Дериглазова принесла России как минимум серебро Токио-2020 12:29
У российской гимнастки потребовали почти 2 млн за музыку для Игр 12:23
Толпы петербуржцев вышли на набережную посмотреть на парад ВМФ 12:20

Эксперт перечислил страны с самым большим госдолгом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Лидером по госдолгу на сегодняшний день является Япония, где он превышает 200% ВВП, затем идут Великобритания, США и еврозона, где госдолг составляет более 100% ВВП. Об этом рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, сообщает РИА «Новости».

«Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%», — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем, несмотря на огромные уровни долговых нагрузок во многих крупных странах, проблем с обслуживанием долга не возникнет.

Крупнейшие в мире регуляторы на протяжении многих лет сохраняют режим сверхнизких ставок, что в свою очередь заметно упрощает обслуживание долга, продолжил Наметкин. Вместе с тем опыт пандемии продемонстрировал, что при ухудшении макроэкономических условий мировые регуляторы в целях сохранения стабильности финансовой системы могут пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Антон Новиков рассказал, в каком случае международные инвесторы распродадут активы развивающихся стран и вложат свои деньги в американские активы, в том числе — казначейские ценные бумаги.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Не знаю, на что буду жить»: россияне подсчитывают убытки после обвала новой «биржи»
Вкладчики рассказали, как «инвестировали» миллионы в финансовую пирамиду «Финико»
Ждем две медали: Дериглазова и Коробейникова сражаются в рапире. LIVE
Женская сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро Олимпийских игр
«В рестораны пускали по QR-кодам, могли и на парад пустить»
Экс-командующий Черноморским флотом раскритиковал проведение парада ВМФ без зрителей
Толпы петербуржцев вышли на набережную посмотреть на парад ВМФ
В России коронавирус подтвердился еще у 24 072 человек
Амурский министр мог умереть от удара головой о бетонный тротуар
Чешское СМИ жестко раскритиковало действия американских дипломатов в России
Новости и материалы
Сотрудник Greenpeace России извинился за слова о якутах
Валуев: рад за первое золото Игр, но оценивать Россию рано
В МИД заявили об искусственном нагнетании обстановки в Черном море
Валуев ответил депутату Лебедеву, не увидевшему ничего приятного в золоте Бацарашкиной
Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе
Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта
В медальном зачете Олимпиады снова сменился лидер, Россия — пятая
Рапиристка Дериглазова принесла России как минимум серебро Токио-2020
У российской гимнастки потребовали почти 2 млн за музыку для Игр
«Спартак» выдал худший старт в РПЛ за десять лет
Врачи назвали длительность промежутка между прививками от COVID-19
Победительница ОИ Бацарашкина надеется попрощаться со званием прапорщика
Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего
Путин заявил, что Россия успешно совершенствует вооружение ВМФ
На Играх-2020 обнаружен первый участник соревнований с коронавирусом
Силы Каспийской флотилии разыграли морской бой с «противником» в рамках дня ВМФ
Главный военно-морской парад России начался в Петербурге
Политолог оценил слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»
Все новости
Страна возможностей: почему западные инвесторы доверяют китайским товарищам
Как Китай привлек в свою экономику рекордный объем прямых иностранных инвестиций
Жертвы и маневры: Карякин выиграл «один из самых сложных матчей в жизни»
Карякин победил Артемьева в четвертом раунде Кубка мира
«Самое большое заблуждение»: что надо знать при уходе за кожей
Дерматологи развеяли основные мифы о косметике
Нашли с проломленной головой. Министр из Приамурья умер в больнице
Скончался министр цифрового развития Амурской области Курдюков
Остановить COVID-19. В Турции предложили более строгие меры для российских туристов
В Турции призвали ужесточить меры против коронавируса в отношении туристов из России
Газовый транзит – 2024. О чем опять спорят Москва и Киев
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ
«Сирийский опыт пригодится»: к чему российская армия готовится в Таджикистане
Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усиливают боевыми машинами пехоты БМП-2М
Подозреваемый задержан. Что известно об убийстве полицейского в Ставрополе
В Ставропольском крае задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
Беременным и онкобольным: обновлены рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав перечислил противопоказания к прививке против COVID-19
Стартуем 15 октября. Всероссийскую перепись населения снова перенесли
В России начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов
«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина
КПРФ обратится в Верховный суд из-за недопуска Грудинина на выборы в Госдуму
«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие
Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников
В России празднуют День ВМФ
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях