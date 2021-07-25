Эксперт перечислил страны с самым большим госдолгом

Лидером по госдолгу на сегодняшний день является Япония, где он превышает 200% ВВП, затем идут Великобритания, США и еврозона, где госдолг составляет более 100% ВВП. Об этом рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, сообщает РИА «Новости».

«Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%», — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем, несмотря на огромные уровни долговых нагрузок во многих крупных странах, проблем с обслуживанием долга не возникнет.

Крупнейшие в мире регуляторы на протяжении многих лет сохраняют режим сверхнизких ставок, что в свою очередь заметно упрощает обслуживание долга, продолжил Наметкин. Вместе с тем опыт пандемии продемонстрировал, что при ухудшении макроэкономических условий мировые регуляторы в целях сохранения стабильности финансовой системы могут пойти на беспрецедентные меры по предоставлению ликвидности рынкам.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Антон Новиков рассказал, в каком случае международные инвесторы распродадут активы развивающихся стран и вложат свои деньги в американские активы, в том числе — казначейские ценные бумаги.