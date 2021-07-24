Путин назначил Шувалова председателем «ВЭБ.РФ»

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Шувалова председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ» на пять лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Игорь Шувалов в разные годы занимал высокие должности в администрации президента России и российском правительстве. В частности, в 2003 году являлся помощником российского лидера Владимира Путин, после чего занял пост заместителя руководителя администрации президента. Также был заместителем председателя правительства с 2008 по 2018 год. Возглавляет «ВЭБ.РФ» c 9 декабря 2018 года.

«ВЭБ.РФ» — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.