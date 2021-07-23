Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на Курильских островах, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что Россия давно ведет переговоры с японской стороной для создания необходимых условий участия в экономике Курил. Путин добавил, что обсуждал данный вопрос с председателем правительства Михаилом Мишустиным и у того есть хорошие наработки и предложения.

«Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — заключил Путин.

2 февраля 1946 года советское руководство объявило собственностью СССР южную часть Сахалина и Курильские острова, занятые Красной армией в результате скоротечной войны с Японией в августе 1945-го. Вновь приобретенные территории были включены в состав Хабаровского края. С тех пор Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.