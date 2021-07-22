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Эксперт из Украины оценил шансы Киева остановить «Северный поток — 2»

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Украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что у Киева совершенно нет шансов остановить запуск «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он обратил внимание на то, что это чисто экономический проект, и для экономики Германии он важен.

«Она (Германия — прим.) является главным покупателем российских товаров в Европе, в том числе газа, поэтому если руководство Германии примет решение ограничить закупку газа, ввести акцизы — это будет влиянием. То есть ФРГ действительно влиять может, вопрос — захочет ли», — сказал Охрименко.

Он также отметил, что в результате инициированных консультаций Украина может получить компенсацию от Европейского союза после запуска «Северного потока — 2», также украинская энергетическая система гарантировано станет частью системы ЕС.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток — 2».

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