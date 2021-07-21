Жительница Казани получила миллион бонусов от СберСпасибо и сервиса «Плати QR»

Программа лояльности «СберСпасибо» и сервис Сбера «Плати QR» провели акцию «Счастливая покупка», в которой можно было выиграть несколько тысяч бонусов и главный приз — миллион бонусов. Победительницей стала жительница Казани.

Для того, чтобы стать участником акции достаточно было совершать покупки с помощью сервиса бесконтактных платежей от Сбера — «Плати QR» и быть участником программы лояльности «СберСпасибо».

По словам Дарьи, владелицы цветочного магазина из Казани, она платила таким способом довольно часто и до своей победы в акции, а о выигрыше узнала случайно. Сначала её покупка стала счастливой на несколько тысяч бонусов, а через какое-то время, ещё один платеж стал победным уже на миллион бонусов.

«Не может не радовать тот факт, что в эпоху всемирной диджитализации, когда, казалось бы, никого уже не удивишь сервисами с использованию QR, наши клиенты по всей стране активно демонстрируют высокий уровень финансовой грамотности. И эта акция была направлена в том числе на то, чтобы обратить внимание клиентов, что платежи с помощью QR – это не только безопасно и быстро, но еще и выгодно.

Победители в наших проектах с возможностью выиграть миллион бонусов очень редко соглашаются на интервью, но Дарья и ее семья не колебались ни секунду. Они с радостью поделились с нами историей своей победы и, что очень ценно, рассказали, как выгодно обменяли бонусы на покупки. Мы очень благодарны этой замечательной семье - своим примером они развенчивают миф о том, что бонусы негде тратить. Просто посмотрите, как Дарья это сделала за 2 дня!» — рассказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Акции с возможностью получить миллион бонусов проводятся в «СберСпасибо» несколько раз в год. На сегодняшний день стать бонусным миллионером может каждый участник, приняв участие в геймификации «Точно в цель». Для этого нужно лишь зарегистрироваться в программе и изучить простые правила акции на сайте https://spasibosberbank.ru/partners_proposal/tochno-v-tsel или в мобильном приложении «СберСпасибо» https://info.spasibosb.ru/.