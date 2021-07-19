Умер экс-фигурант списка Forbes Александр Щукин

Кузбасский бизнесмен, сооснователь и экс-совладелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин скончался 19 июля в возрасте 70 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

У Щукина было несколько хронических заболеваний. По данным источников издания Тайга.Инфо, Щукин в мае этого года перенес стентирование (операцию на сердце), а 5 июля у него диагностировали коронавирус.

С ноября 2016 года он находился под домашним арестом. Бизнесмен вместе с еще семью высокопоставленными чиновниками обвинялся в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской».

По данным Forbes, в 2016 году состояние Щукина составляло $400 млн. Регулярно попадавший в списки богатейших бизнесменов Forbes, в 2017 году Щукин завил, что отошел от большинства дел и живет на пенсию.

23 июня умер от коронавируса бизнесмен Олег Бурлаков, занимавший 177-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes. Семья хочет провести независимую экспертизу обстоятельств его смерти.