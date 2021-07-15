Украинский эксперт заявила о праве Киева на компенсацию за «Турецкий поток»

Украине следует вести переговоры с Европейским союзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. Об этом написала в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.

Она напомнила, что недавно было завершено строительство интерконнектора на границе Сербии и Венгрии, за счет чего Будапешт сможет получать российский газ через территорию Сербии и Болгарии в обход Украины, с помощью «Турецкого потока».

«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине $450 млн», — заявила Ищук.

Она отметила, что в настоящее время на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию.

«Оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», — заявила эксперт, добавив, что «потери» Украине наносят Болгария и Венгрия, а также Сербия.

Ранее сообщалось, что на Украине требуют 15-летнего контракта с Россией на транзит газа.