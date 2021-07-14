Эксперт рассказал, в каком случае деньги из развивающихся стран уйдут в госдолг США

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Антон Новиков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, в каком случае международные инвесторы распродадут активы развивающихся стран и вложат свои деньги в американские активы, в том числе — казначейские ценные бумаги.

«Если в США вырастет доходность, а в развивающихся рынках будет расти инфляция при неизменной ставке – тогда есть риск, что развивающиеся рынки станут менее привлекательными и инвесторы отправятся на рынки США», — говорит Антон Новиков.

Отметим, что опубликованные 14 июня данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в России в июне выросла до 6,5%. В Банке России считают, что годовой пик роста цен еще не пройден.

Аналитик Антон Новиков также уточняет, что существует несколько факторов, которые могли бы повлиять на уровень доходности казначейских облигаций США.

«В том числе это касается уровня покупок ценных бумаг ФРС США в рамках количественного смягчения, а также действий других центробанков», — сказал он. То есть в том случае, если ФРС поднимет ставку раньше чем ожидается, а другие центральные банки не поменяют свою политику, инвесторы за пределами США будут покупать американские государственные облигации, из-за чего их доходность не будет сильно меняться. Такой же результат ожидается, если начнется период роста ставок во всем мире.

Ранее сообщалось, что Россия сократила вложения в госбумаги США.