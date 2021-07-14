Россия и Белоруссия завершили работу над союзными программами по налогам и таможне

Белоруссия и Россия закончили работу над союзными программами по налогам и таможне. Об этом в видеокомментарии в Telegram-канале «Пул первого» рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере», — сообщила Эйсмонт по итогам переговоров глав двух государства в Санкт-Петербурге.

Она также отметила, что найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь белорусской стороны от того самого налогового маневра.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 июля в Петербурге.

Ранее в июне премьер-министр Белоруссия Роман Головченко заявил, что республика почти завершила стадию согласования программ по интеграции с Россией.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых «дорожных карт».