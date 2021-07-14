Основатель Yota предложил построить ветку БАМа за свой счет

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна предлагает за свой счет построить частную железную дорогу от Эльгинского угольного месторождения до порта для экспорта угля на побережье Охотского моря, сообщает «РБК» со ссылкой на представителя компании Анастасию Харитонову.

Акции Эльгинского угольного месторождения на 95% принадлежат «А-Проперти», еще 5% принадлежат «Ростеху». Длина планируемой железнодорожной ветки составит около 500 километров, по этой железной дороге на экспорт можно будет поставлять до 30 млн тонн угля в год.

Стоимость новой ветки в «А-Проперти» оценивают в $2,5-3 млрд. До этого о планах построить эту железнодорожную ветку на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил глава РЖД Олег Белозеров.

«Коллеги предложили вариант — построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана <...>. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана», — рассказал Белозеров.

Владимир Путин отметил, что если проект сочтут целесообразным — ветку стоит построить.

Ранее в России предложили построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана.