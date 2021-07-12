В Германии сообщили о начале разработки разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2»

В настоящее время в рамках технического процесса идет разработка разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказали в Минэкономики Германии, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также уточнили, что строительство первой нитки газопровода уже завершено, а вторая будет достроена в ближайшее время.

«В настоящее время идет процесс так называемой технической приемки <...>. Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить [оператор проекта] Nord Stream 2 AG», — говорится в сообщении ведомства.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал, что российский газопровод «Северный поток — 2» будет достроен уже в августе, а полностью проект планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.