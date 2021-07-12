Титов объявил о прекращении работы с «лондонским списком»

Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения в страну бизнесменов из «лондонского списка». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад омбудсмена президенту России Владимиру Путину.

«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — сказано в документе.

В докладе указано, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений. На данный момент в работе находятся 10. За время работы по обращениям на территорию России вернулись 12 предпринимателей.

«Лондонский список» – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, пока в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка хотят вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.

В феврале 2018 года Владимиру Путину передали список проживающих в Великобритании российских бизнесменов, которые хотят вернуться на родину.