Правительство направило 1 млрд рублей на оплату больничных по уходу за детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оплата больничных по уходу за детьми в возрасте до 8 лет впредь не будет зависеть от стажа работы родителей, и размер такого пособия составит 100% от среднего заработка. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Председатель правительства напомнил, что такие изменения вступят в силу с 1 сентября по инициативе президента России Владимира Путина. Мишустин отметил, что это «особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта».

По его словам, новая мера не затронет работодателей.

«Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, правительство направило на это почти 1 млрд рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия», — сказал премьер.

Он добавил, что при этом не потребуется оформлять другие дополнительные документы, все расчеты Фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил 2,4 миллиарда рублей на бесплатные лекарства от коронавируса.