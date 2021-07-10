В Госдуме обозначили помеху для развития экономики России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, доктор экономических наук Сергей Калашников назвал тотальную коррупцию помехой для развития российской экономики, сообщает URA.RU.

«Редко можно найти страну типа России, где коррупция становится тотальной и реально мешает экономике», — считает Калашников.

Он уточнил, что коррупция — это не только российское явление, однако отметил, что российский случай — это исключение.

«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», — пояснил Калашников.

Депутат Госдумы привел в пример Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Индонезию и страны Европы, призвав пользоваться их опытом как рецептом успеха.

«Мы почему-то не хотим учитывать этот опыт. Считаем, что он нам не подходит. И он нам, конечно, не подходит при такой системе коррупции», — резюмировал Калашников.

В России предложили ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками для противодействия коррупции.