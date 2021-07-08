Россиянам назвали примерную стоимость тура в Египет после открытия чартеров

В пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали, сколько будет стоить путевка из России в Египет после возобновления чартерного сообщения с курортами этой страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что недельный отдых на двоих в отеле трех-четырех звезд обойдется примерно в 50 тыс. рублей.

«Туры в Египет есть, они сформированы на базе регулярной перевозки в Египет, но на чартерных рейсах стоимость будет ниже, потому что борт прилетит сразу в Хургаду или Шарм-эль-Шейх», — говорится в сообщении.

По информации компании, в настоящее время тур на двоих с вылетом 30 июля в отель три звезды с услугой «все включено» в Шарм-эль-Шейхе стоит 66,3 тыс. рублей. В стоимость также входит трансфер от Каира до места отдыха.

В пресс-службе отметили, что поездки в данную страну начнут набирать популярность у российских туристов ближе к осени, так как сейчас на египетских курортах температура составляет 50 C°.

«Большинство россиян летний отдых уже спланировали. Кто хотел — туры уже забронировал, у кого-то остались нереализованные пандемийные путевки», — добавили в компании.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.