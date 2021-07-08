Спрос на авиабилеты в Египет вырос в три раза

После сообщения о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта пользователи сервиса Aviasales искали билеты по этому направлению в три раза чаще, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«Пользователи Aviasales в течение последнего часа втрое чаще ищут билеты в Египет», — отметили в компании.

В OneTwoTrip в свою очередь сообщили, что в первый час после отмены указа о запрете на чартеры в Египет число поисковых запросов авиабилетов в эту страну возросло на 143%.

«Оказалось, что больше всего сейчас россияне интересуются перелtтами в Хургаду (поиски возросли на 266%), также активнее ищут билеты в Шар-эль-Шейх (на 243%) и в Каир (на 40%)», — рассказали в компании.

В апреле, когда стало известно о планах возобновить полноценное авиасообщение с Египтом, запросы «улетали в космос», сообщал сервис Aviasales.

Президент России Владимир Путин 8 июля отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Авиасообщение с ним было прекращено в 2015 году, это произошло после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами тогда стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир. Однако чартерные рейсы, в частности в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, не осуществлялись.