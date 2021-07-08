В Союзе туриндустрии отреагировали на отмену запрета чартерных рейсов в Египет

Туроператоры смогут оперативно запустить чартерные программы в Египет, заявила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«В принципе, туроператоры могут быстро поставить программы при наличии необходимых слотов, допусков», — заявилаТюрина.

Однако она отметила, что спрос на египетские курорты этим летом не будет ажиотажным из-за жаркой погоды.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В предыдущей версии документа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет, а турагентам рекомендовалось на время действия запрета на авиаперевозки «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки. Снятие запрета позволит им продавать туры на курорты Египта.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.