Билл Гейтс сможет отстранить экс-супругу от управления многомиллиардным фондом

Билл Гейтс и его бывшая жена Милинда Френч Гейтс взяли двухлетний испытательный срок, чтобы выяснить смогут ли они совместно управлять крупнейшим в США благотворительным фондом, основанным ими в браке. Об этом сообщает CNN.

«Если через два года кто-либо из них решит, что они не могут продолжать работать вместе в качестве сопредседателей, Френч Гейтс уйдет с должности сопредседателя и попечителя», — заявил генеральный директор фонда Билла и Мелинды Гейтс Марк Сузман.

Сузман добавил, что если экс-супруги не сработаются, то Билл Гейтс останется единственным руководителем, а Мелинда Френч Гейтс получит свою долю, которую сможет потратить на благотворительность по своему усмотрению.

Когда Гейтсы два месяца назад объявила о разводе, заявлялось, что бывшие супруги останутся сопредседателями фонда, носящего их имена. В прошлом месяце с должности попечителя фонда ушел один из его ключевых инвесторов — близкий друг Билла Гейтса миллиардер Уоррен Баффет.

«Мои цели на 100% совпадают с целями фонда, и мое физическое участие никоим образом не требуется для достижения этих целей», — прокомментировал он свой поступок.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс был открыт в 2000 году, в настоящее время сумма его активов достигает 50,7 $млрд.

Ранее коллеги Билла Гейтса рассказали о его вызывающем поведении.