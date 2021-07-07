Бесплатно подключить газ смогут жители более 30 тыс. населенных пунктов

Бесплатная газификация будет доступна до жителей около 36 тысяч населенных пунктов, сообщил российский вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Новака, в программу ускоренной газификации войдут садоводческие товарищества, находящиеся на границах населенных пунктах. При этом сроки подключения к газу в разных регионах будут определены к 1 августа текущего года.

Кроме того, вице-премьер заявил, что в конце июля «Газпром» запустит специальный сайт о дополнительной газификации, на этом ресурсе можно будет подать заявку на подключение к газу и рассчитать его стоимость.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан.

Впоследствии глава государства заявил, что разрабатываемый в правительстве новый типовой договор по газификации частных домов позволит избежать завышения цен.

Как сообщал Новак, принятые поправки к закону о газификации позволяют бесплатно обеспечить газом до 4 млн домовладений.