На выплаты на детей-школьников выделят 204 млрд рублей

Выплаты на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а также продолжающих обучение в школе россиян старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью, охватят более 20 млн человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд руб.», — заявил глава Минтруда.

По его словам, прием заявлений на эту выплату начнется с 15 июля текущего года, при этом выплата средств будет производиться с 16 августа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет.

Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин распорядился произвести выплаты семьям с детьми-школьниками до 17 августа.

Как заявил сам глава государства, широкая кампания по выплатам на детей-школьников в России стартует 1 августа.