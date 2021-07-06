Власти Франции заявили, что считают шампанское французским наименованием

Министр сельского хозяйства республики Жюльен Денорманди заявил, что власти Франции продолжат обсуждать с российской стороной условия использования французского наименования — шампанское — на российском рынке. Об этом он рассказал в эфире Sud Radio.

«Слово «шампанское» имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями России», — сказал он.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) не согласились с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому решили предпринять необходимые шаги для защиты прав европейских компаний.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок.