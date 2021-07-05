Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy подтвердила информацию о временном прекращении поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

«Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — уточнила она.

Согласно копии письма, компания «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», дополнили в компании. Закон уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний.