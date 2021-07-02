Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым семьи с детьми получат единовременную выплату. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выплату в 10 000 руб. в августе-декабре 2021 года получат: родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие российское гражданство; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам и имеющие российское гражданство.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выплаты регулярных пособий беременным женщинам и одиноким родителям.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмин выделил более 46 млрд руб. на эти пособия.