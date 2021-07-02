Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Министерство экономического развития России видит тренд на снижение инфляции в стране и рассчитывает на дефляцию в августе, сообщил глава ведомства Максим Решетниов. Его слова приводит ТАСС.

«Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что еще немного изменится, еще 30 число, но мы не ожидаем уже сильных колебаний», – заявил министр.

По его словам, базой для дефляции в августе станет снижение цены на «борщевой набор». Как пояснил министр, темпы роста цен на картофель и морковь действительно были высокими по сравнению с началом года и прошлогодним уровнем.

«В общем понятны причины - урожай прошлого года был на 12% ниже. Ясно, что весь этот дефицит пришелся на май - июнь, поэтому у нас опережающий темп роста. Из 0,65% [инфляции] - четверть это как раз борщевой набор. Это формирует нам базу для дефляции в продовольственном секторе в августе», – рассказал Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году вряд ли удастся снизить инфляцию до таргета в 4%, она будет около 5%.