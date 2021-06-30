В Росстате заявили о снижении уровня безработицы в стране

Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,9%, следует из данных, опубликованных Росстатом, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, общее число безработных в России в мае составило 3,7 млн человек. При этом численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в апреле — 75,3 млн человек.

«Из них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — отмечается в публикации ведомства.

Вместе с этим в Росстате указали на рост зарплат россиян за апрель 2021 год. Их увеличение составило 7,8% в сравнении с апрелем 2020 году и 2,5% в сравнении с мартом текущего года.

В годовом выражении за период с января по апрель 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,9%. Среднемесячная зарплата в апреле зафиксирована на отметке 56,614 тыс. рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что заработные платы россиян в реальном выражении немного выросли.