Силуанов рассказал, какие вызовы стоят перед экономической политикой России

Коронавирус значительно изменил мировую экономику, российская экономическая политика должна будет ответить на эти вызовы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в своей статье, опубликованной в журнале «Финансы».

«Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики», — говорится в публикации.

По его словам, влияние пандемии будет заметно и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах. К краткосрочным последствиям относятся: зависимость экономической ситуации от эпидемиологических показателей, неравномерность восстановления взаимодействия между странами, падение качества человеческого капитала и обострение уже имеющихся противоречий.

«Наряду с краткосрочными и среднесрочными изменениями пандемия ускорила глобальные долгосрочные изменения экономики, которые потребуют соответствующей структурной трансформации», — заявил министр.

К ним Силуанов отнес ускоренный энергопереход, повышение нестабильности в нефтяном секторе, антиглобализацию, перемены на рынке труда и усиление цифрового неравенства.

Ранее Силуанов заявил, что траты на экономику России выросли на 17% в 2020 году.