В Кремле заявили, что малый бизнес работает в свободном режиме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова об оплате простоя сотрудников во время локдауна.
Комментируя предложение, Песков отметил, что на этот счет пока нет решений.
Песков отметил, что бизнес сталкивается с проблемами, при этом работает «в свободном режиме».
«Сейчас малое и среднее предпринимательство работает фактически везде в свободном режиме. Конечно, не без проблем. Пандемия накладывает отпечаток. Но все-таки никаких локдаунов — мы видим, их нет», — сказал он.
Ранее стало известно, что уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов собирается представить главе государства Владимиру Путину специальный доклад, посвященный проблемам малого и среднего предпринимательства и пути их решения. В частности, Титов указывает, что в постпандемийный период в отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для восстановления.